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genelkurmay'a tabancayla giren hain öksüz'ün okul arkadaşı çıktı

GENELKURMAY'A TABANCAYLA GİREN HAİN ÖKSÜZ'ÜN OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Genelkurmay'a elinde tabancayla giren hainin, FETÖ imamı Adil Öksüz'le aynı üniversiteden Mehmet Akçara olduğu ortaya çıktı

Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:23
Puan Ver : Genelkurmay'a Tabancayla Giren Hain Öksüz'ün Okul Arkadaşı Çıktı(0/10)






FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı'na elinde tabancayla giren hain, darbe girişiminin kara kutusu olarak aranan Adil Öksüz'le aynı üniversiteden Mehmet Akçara çıktı. Akçara'nın FETÖ girişimleriyle Kara Harp Okulu'nda (KHO) öğretim görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.



ÖKSÜZ'ÜN ARKADAŞI



Sabah'ı haberine göre, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2012'de mezun olan Akçara, KHO'da Türk Dili öğretim görevlisiydi. Genelkurmay Karargâhı baskınında elinde tabanca olan kırmızı gömlekli Akçara, firari Öksüz'ün arkadaşı çıktı. İkilinin üniversitede sık sık görüştükleri belirlendi. Akçara, üniversiteden sonra bir FETÖ projesi olarak KHO'ya sızdı. Firari 'Hava Kuvvetleri imamı' Öksüz'ün toplantılarına da katılan Akçara'nın, FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu ortaya çıktı. Öksüz'ün görev yaptığı İlahiyat Fakültesi'nin yayın organı Nüsha'da da yazılar yazan Akçara, FETÖ'cü generallerle karargaha girdi. Akçara, 2008-2012 arasında Sakarya'da 12 cemaat evinden sorumluydu. Aslen Sakaryalı olan Akçara'nın üniversite arkadaşları Akçara'nın Sakarya Serdivan'da bulunan Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir FETÖ yurdunda müdür yardımcılığı yaptığını, kendi evinde kalmak yerine FETÖ evlerinde kaldığını söyledi.

 








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