O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GENELKURMAY: ÜLKE YÖNETİMİNE EL KONULMUŞTUR !


GENELKURMAY: ÜLKE YÖNETİMİNE EL KONULMUŞTUR !
Tarih : 16 Temmuz 2016, 00:15
Puan Ver : Genelkurmay: Ülke Yönetimine El Konulmuştur !(7/10)4


Türk Silahlı Kuvvetleri, yaşanan olağanüstü durumla ilgili açıklama yaptı; "Ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur" denildi.



Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de yaşanan olağanüstü durumla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, asker içerisinde bir gurubun kalkışma içerisinde olduğunu söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



Bir kalkışma üzerinde duruyoruz. Emir komuta zincir olmadan kanunsuz eylemi söz konusu.

Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz.



Bazı önemli binalara abluka gözlendi. Emniyet güçlerimiz harekete geçti. Misliyle karşılık verilecek.



Bu girişeme izin verilemeyecek. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyecekler.



Demokrasiye ve milli iradeye kalkışma var.



Demokrasiden asla taviz verilmeyecek.



Hükümet iş başındadır. Milletimiz rahat olsun, müsamaha gösterilmeyecek.








Etiketler: Genelkurmay  Ülke  Yönetimine  El  Konulmuştur      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER