GENELKURMAY: ÜLKE YÖNETİMİNE EL KONULMUŞTUR !
Türk Silahlı Kuvvetleri, yaşanan olağanüstü durumla ilgili açıklama yaptı; "Ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur" denildi.
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de yaşanan olağanüstü durumla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, asker içerisinde bir gurubun kalkışma içerisinde olduğunu söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;
Bir kalkışma üzerinde duruyoruz. Emir komuta zincir olmadan kanunsuz eylemi söz konusu.
Kim olduğu, hangi amaçla hareket ettiklerini kısa sürede anlayacağız ve gereğini yapacağız. Milletimiz rahat olsun, asla ve asla yasa dışı, demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyeceğiz.
Bazı önemli binalara abluka gözlendi. Emniyet güçlerimiz harekete geçti. Misliyle karşılık verilecek.
Bu girişeme izin verilemeyecek. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyecekler.
Demokrasiye ve milli iradeye kalkışma var.
Demokrasiden asla taviz verilmeyecek.
Hükümet iş başındadır. Milletimiz rahat olsun, müsamaha gösterilmeyecek.
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