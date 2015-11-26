

Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait bir savaş uçağının dün Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Moskova'daki askeri makamlarla irtibat kurulduğunu açıkladı.



Dün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Moskova ile her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtilmiştir" ifadesi yer aldı.



Açıklamada Rusya Federasyonu Savunma Ataşesi ve Kara Ataşesi'nin önceki gün ve dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahına çağrıldığı ve bilgilendirme yapıldığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca uçağın uyarıldığı sırada hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediğine de dikkat çekildi:



"Bahse konu görüşmelerde;



Tarafımızdan uçağın uyarılması esnasında milliyetinin bilinmediği,



Israrla yapılan ve 10 kez tekrarlanan çağrılarımıza cevap vermemesi üzerine hava sahamızı ihlal eden uçağa yönelik ilgili angajman kuralının uygulandığı,



Pilotların bulunması ve kurtarılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yoğun gayret gösterildiği,



Olayla ilgili her türlü soruya cevap verilmiş, Rus tarafınca anlaşılması için radar iz haritaları kullanılarak konu anlatılmış ve her türlü bilginin paylaşılmasına hazır olunduğu belirtilmiş,



Ayrıca daha önce yapılan toplantılarda Rus tarafına angajman kurallarına uyulması konusunda Türkiye'nin hassasiyetinin iletildiği tekrar hatırlatılmış, milliyeti bilinmeyen bir uçağın ikazlara rağmen Türk hava sahasına yaklaşması halinde angajman kurallarının otomatik olarak yürürlüğe girdiği tekrar ifade edilmiştir.



Bunlara ilaveten Moskova'daki askeri makamlar telefon ile aranarak irtibat kurulmuş ve Moskova ile her türlü iş birliğine hazır olunduğu belirtilmiştir."



Ses kayıtları yayınlandı



TSK daha önce de Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesi ile F-16'lar tarafından düşürülen Sukhoi Su-24 tipi Rus savaş uçağıyla ilgili ses kayıtlarını yayınlamıştı.



Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca yayınlanan ses kayıtlarında, Diyarbakır'da bulunan Birleşik Komuta ve İhbar Merkezi'nden (BİKİM) Rus pilotlara sınır ihlalleri öncesi, "Türk hava sahasına yaklaşıyorsunuz. Uçuş başınızı acilen güneye doğru çevirin" dediği duyuluyor.



Türk F-16'ları önceki gün TSİ 09.24'te Rus uçağını havadan havaya atılan füze ile vurmuş, iki Rus pilot fırlatma koltuğunu kullanarak yanan uçaktan atlamıştı.



Pilotlardan biri ölmüş, özel kuvvetlerin de katıldığı 12 saat süren bir operasyonla kurtarılan Pilot Yüzbaşı Konstantin Murakhtin, "Türkler bizi uyarmadı" demişti.