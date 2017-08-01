Mehmetçik, terör örgütü mensupları ile zor şartlar altında mücadele veriyor. Dağdan dağa koşan Mehmetçik, teröristlerle sık sık sıcak çatışmaya giriyor. Askerler tüm bu zor şartlar altında yemeklerini de arazide yiyorlar. İşte Genelkurmay ilk kez o anların fotoğraflarını paylaştı.

GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Genelkurmay Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde açtığı Instagram hesabından paylaştığı, askerlerin yerde tek sıra halinde dizilerek yemek yediği an görenleri duygulandırdı.

Kaynak: haberinburada