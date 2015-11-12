GENELKURMAY: KUZEY IRAK'TAN KAÇAN 10 TERÖRİST...
Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesi üzerinden önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Şırnak’ta yol kontrol noktasında yapılan arama sonucunda, üç adet dokuz mm tabanca, 20 adet fişek, üç adet şarjör, 16 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 445 adet AK-47 Piyade Tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Irak Kuzeyi’ndeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 10 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kilis’te yasadışı yollardan Suriye’ye geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt’in Pervari ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına tıbbi malzeme götüren işbirlikçi iki kişi, 132 adet muhtelif tıbbi malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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