

Genelkurmay Başkanlığı, Cizre ve Sur'da devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cizre ve Sur'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamının 650 olduğu bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda; beş bölücü terör örgütü mensubu terörist silahları ile birlikte (bir roketatar, bir Kanas, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, beş el bombası) etkisiz hale getirildiği belirtilerek operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 505 olduğu kaydedildi.







10 Aralık 2015 tarihinde teröristler tarafından kaçırılan bir polis memurunun kurtarıldığı vurgulanarak, üç adet el yapımı patlayıcı imha edildiği, bir roketatar, bir Kanas, dört Kalaşnikof piyade tüfeği, altı şarjörü, 211 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 240 adet 5,56 mm çapında fişek, 11 el bombası, bir hücum yeleği, bir sırt çantası, iki adet 5,56 mm çapında mermi kütüklüğü ve kaçak olduğu değerlendirilen değişik markalarda 303 bin paket sigara ele geçirildiği ifade edildi.







Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda; iki bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 145 olduğu kaydedildi.