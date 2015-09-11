

Genelkurmay Başkanlığı, Dağlıca'da yeni PKK saldırıları olduğunu açıkladı.







Genelkurmay'ın internet sitesinde günlük faaliyetlere, önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, kaçak yollarla, Suriye 'den Türkiye 'ye girmeye çalışan 439 ve Türkiye'den Suriye'ye çıkmaya çalışan 31 kişi olmak üzere 470 kişi yakalandı.