

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Bugüne kadar Suriye ve Irak'ta TSK tarafından yaklaşık bin 300 DAEŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah, roket, mevzi, araç ve bina imha edilmiştir" dedi.



Org. Akar, Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansının açılış konuşmasını yaptı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, (IŞİD) DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlara ilişkin olarak, "Benzer şekilde DAEŞ de özellikle bölgemize, genel olarak ise dünyaya tehdit teşkil eden en barbar terör örgütlerinden biridir. Bu örgütün hiçbir şekilde İslamı ve Müslümanları temsil etmesi söz konusu değildir. Önemli şehirlerimize yönelen kanlı intihar saldırılarının yanı sıra son zamanlarda sınırdaki ilimiz Kilis, DAEŞ tarafından hedef alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz DAEŞ'i terör örgütü olarak görmekteyiz, 2013'te bu tanımlama yapılmıştır ve o günden beri de bu örgüte karşı terörist muamelesi yapmaktayız. Bugüne kadar Suriye ve Irak'ta TSK tarafından yaklaşık bin 300 DAEŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda silah, roket, mevzi, araç ve bina imha edilmiştir" dedi.