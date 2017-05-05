Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA


GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:26
Puan Ver : Genelkurmay Başkanlığı'ndan Flaş Açıklama(7/10)9


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada,  "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da  arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt  içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt,  Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de  sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak  kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının yaz  tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Şırnak Beytüşşebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt  Pervari, Diyarbakır Hazro, Hani ve Dicle ile Erzurum Şenkaya bölgelerinde  düzenlenen operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.



Gri kodla aranan terörist öldürüldü

 İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride  yer alan sözde Kahramanmaraş Nurhak Dağı ve Çağlayancerit sorumlusu Fırat Berkpınar da etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunuyor. Operasyonlarda, 31 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, keskin nişancı  tüfeği, üç roketatar, havan, bomba atar ve 148 el bombası, yaklaşık bin 200  kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram A-4/C-4 patlayıcı, çok miktarda değişik çap  ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde  ele geçirildi. Tespit edilen 26 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda,  teröristlerce kullanılan 45 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak  kullanılamaz hale getirildi. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla  mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu, yaklaşık 50 bin paket  kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı  yollardan geçmeye çalışan 6 bin 647 kişi yakalandı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında, bir asker şehit  oldu, 21 asker yaralandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Genelkurmay  Başkanlığı  Ndan  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER