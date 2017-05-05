

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının yaz tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor. Şırnak Beytüşşebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Hazro, Hani ve Dicle ile Erzurum Şenkaya bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 78 terörist etkisiz hale getirildi.







Gri kodla aranan terörist öldürüldü



İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan sözde Kahramanmaraş Nurhak Dağı ve Çağlayancerit sorumlusu Fırat Berkpınar da etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunuyor. Operasyonlarda, 31 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, üç roketatar, havan, bomba atar ve 148 el bombası, yaklaşık bin 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram A-4/C-4 patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Tespit edilen 26 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 45 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler sonucu, yaklaşık 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 647 kişi yakalandı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında, bir asker şehit oldu, 21 asker yaralandı.







kaynak:milliyet