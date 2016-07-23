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GENELKURMAY BAŞKANI'NI GÜLEN'LE KONUŞTURMAK İSTEDİLER


GENELKURMAY BAŞKANI'NI GÜLEN'LE KONUŞTURMAK İSTEDİLER
Tarih : 23 Temmuz 2016, 12:02
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı'nı Gülen'le Konuşturmak İstediler(5/10)6


Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminde istihbarat zaafı olup olmadığna dair sorulan soruya istihbaratta belli eksiklikler olduğunu ancak Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevlerinin başında olduğunu aktardı.



Erdoğan, "Bizde bir söz vardır dereyi geçerken at değiştirilmez, şu anda görevlerine devam edecekler" dedi.

Belçika'da gerçekleşen havalimanı saldırısından önce Türkiye'nin Belçika'ya istihbarat verdiğini anlatan Erdoğan "Bizi dinlemediler ve bu saldırı gerçekleşti" dedi.



İdam konusunda sorulan bir soru karşısında "Dünyanın pek çok ülkesinde idam bugün uygulanan bir yöntem. Millet bunu istedikten sonra bizim için her şey değişir" dedi.



Türkiye'nin yıllardır AB kapısında olduğunu anlatan Erdoğan, "Bizim adaylık sürecimizde Türkiye'den daha geri durumda pek çok ülke üyeliğe kabul edildi, Türkiye gerek insan hakları, gerek ekonomik olarak güçlü bir ülke" diye konuştu.








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