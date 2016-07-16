

Son dakika haberleri arka arkaya geliyor... Bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Önce Meclis üzerinde savaş uçağı uçtu, ardından İstanbul'da köprüler kapatıldı. Kısa süre sonra darbeci askerler MİT binası ve Genelkurmay'a helikopterle ateş açtı. Ankara'daki Özel Harekat Merkezi bombayla 2 kez vuruldu, 17 polis şehit oldu. TBMM havadan 4 kez vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda 16 asi asker öldürüldü, 250 asker gözaltında.







Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah 06.30'da bir kez daha Atatürk Havalimanı'nda toplanan kalabalığa seslendi, "Durum normalleşene kadar meydanlardan ayrılmak yok" dedi.







Son dakika bilgisine göre darbecilerin merkez üslerinden olduğu belirtilen Ankara'daki Akıncı (Mürted) Hava Üssü basıldı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar kurtarıldı.







Genelkurmay Başkanlığın'dan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.







Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bulunan bölücü FETÖ/PDY terör örgütü mensubu askerlerin, teslim olmak için müzakere talebinde bulundukları belirtildi.