GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR: SADECE PKK DEĞİL, DEAŞ DA TEMİZLENİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, " Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.
SADECE PKK DEĞİL DEAŞ DA TEMİZLENİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor."
Kaynak: haberinburada
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