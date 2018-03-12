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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece PKK Değil, DEAŞ da Temizleniyor

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL AKAR: SADECE PKK DEĞİL, DEAŞ DA TEMİZLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek.

Tarih : 12 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece Pkk Değil, Deaş Da Temizleniyor(9/10)5

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, " Zeytin Dalı Harekatı'nda amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor." diye konuştu.

SADECE PKK DEĞİL DEAŞ DA TEMİZLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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