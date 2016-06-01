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GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR'DAN MARDİN VE ŞIRNAK'A ZİYARET


GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR'DAN MARDİN VE ŞIRNAK'A ZİYARET
Tarih : 01 Haziran 2016, 16:35
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Mardin Ve Şırnak'a Ziyaret(10/10)7


Efes tatbikatının tamamlanmasının ardından Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile Mardin'e giden Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın bölgedeki ilk durağı Nusaybin oldu.



Orgeneral Akar, Nusaybin'in ardından Şırnak'a geçecek. Akar, Nusaybin ve Şırnak'ta operasyonlara katılan askerlerle görüşecek.



Genelkurmay Başkanı'nın bölge ziyaretinde sadece şehirlerdeki operasyonlar değil kırsalda devam eden operasyonlar da değerlendirilecek.



Orgeneral Akar, Diyarbakır ve Hakkari kırsalında operasyonları yürüten komutanlarla da bir araya gelecek.







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