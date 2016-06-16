GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.
TSK'nın üzerine düşen görevi yaptığını söyleyen Akar, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri dün de bugün de kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde büyük bir dikkatle, büyük bir itina ile yerine getirmektedir, getirmeye devam edecektir.
Subayımızla, astsubayımızla, uzmanlarımızla, korucumuzla ve polisimizle ben inanıyorum ki yenemeyeceğimiz, alt edemeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz terör ve terörist yoktur."
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