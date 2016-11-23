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genelkurmay başkanı hulusi akar, kilis'te

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, KİLİS'TE

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'e gitti. Akar, Suriye sınırındaki Kilis'te Valiliği ziyaret etti, Kilis 2'nci Hudut Tabur Komutanlığında incelemelerde bulundu."

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:40
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kilis'te(8/10)6


Sabah saatlerinde uçakla Gaziantep Havalimanı'na giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet daha sonra helikopter ile Kilis'e geçti.



Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte Kilis Valiliğini ziyaret etti.



Ardından Suriye sınırındaki Kilis 2'nci Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar'ın bölgedeki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.



 



kaynak:ulusalkanal








Etiketler: Genelkurmay  Başkanı  Hulusi  Akar  Kilis  Te    haber

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