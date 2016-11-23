

Sabah saatlerinde uçakla Gaziantep Havalimanı'na giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet daha sonra helikopter ile Kilis'e geçti.







Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte Kilis Valiliğini ziyaret etti.







Ardından Suriye sınırındaki Kilis 2'nci Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar'ın bölgedeki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.







kaynak:ulusalkanal