GENELKURMAY BAŞKANI ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI
Gaziantep Karkamış'a giderek sınır karakolunu ziyaret eden Orgeneral Akar, askerlere "Buralar size emanet, bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun" dedi. Kararlılık mesajı veren Genelkurmay Başkanı, tüm sınırda güvenlik sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi.
Gaziantep Karkamış'a giderek sınır karakolunu ziyaret eden Orgeneral Akar, askerlere "Buralar size emanet, bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun" dedi. Kararlılık mesajı veren Genelkurmay Başkanı, tüm sınırda güvenlik sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar