Gaziantep Karkamış'a giderek sınır karakolunu ziyaret eden Orgeneral Akar, askerlere "Buralar size emanet, bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun" dedi. Kararlılık mesajı veren Genelkurmay Başkanı, tüm sınırda güvenlik sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi.