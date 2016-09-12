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genelkurmay başkanı askerlerle bayramlaştı

GENELKURMAY BAŞKANI ASKERLERLE BAYRAMLAŞTI

Gaziantep Karkamış'a giderek sınır karakolunu ziyaret eden Orgeneral Akar, askerlere "Buralar size emanet, bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun" dedi. Kararlılık mesajı veren Genelkurmay Başkanı, tüm sınırda güvenlik sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi.

Tarih : 12 Eylül 2016, 10:27
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Askerlerle Bayramlaştı(9/10)11


Gaziantep Karkamış'a giderek sınır karakolunu ziyaret eden Orgeneral Akar, askerlere "Buralar size emanet, bayramınız mübarek olsun, Allah'a emanet olun" dedi. Kararlılık mesajı veren Genelkurmay Başkanı, tüm sınırda güvenlik sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini söyledi.








Etiketler: Genelkurmay  Başkanı  Askerlerle  Bayramlaştı    haber

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