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genelkurmay başkanı akar'ın romanya ziyareti

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'IN ROMANYA ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile birlikte Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca'nın resmi davetlisi olarak iki ülke arasındaki askerî işbirliği konularını görüşmek üzere 2 Kasım'da Romanya'ya gitti.

Tarih : 03 Kasım 2016, 13:33
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Akar'ın Romanya Ziyareti(8/10)6


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile birlikte Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicolae Ciuca'nın resmi davetlisi olarak iki ülke arasındaki askerî işbirliği konularını görüşmek üzere 2 Kasım'da Romanya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Romanya ziyareti kapsamında görüşmelerin yanı sıra yanındaki heyetle birlikte Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti. Orgeneral Akar, ayrıca Bükreş'teki Türk Büyükelçiliği'ne de ziyarette bulundu.

Bükreş Türk Şehitliği, 1932 yılında Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in girişimleri ile kurulmuş olup, şehitlikte Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen isimleri bilinen 400 şehidimiz tek kabirde ve ismi belirlenemeyen 535 şehidimiz de toplu bir kabirde yatmaktadır. Şehitlikte 4 adet de gayrimüslim şehidimiz (resmi olarak ) bulunmaktadır. Şehitlik içerisinde Aralık 2000 içerisinde inşa edilen “Üç Sütunlu Anıt” üç kıtada Türk şehitlerinin varlığını sembolize etmektedir. Romanya'daki Braila Türk Şehitliği ise, 1970 yılında Focşani Caddesi üzerinde halen bulunduğu yere nakledilmiştir. Şehitlikte Birinci Dünya Savaşı esnasında Romanya'da şehit düşen askerlerimizden ismi tespit edilebilen 12 şehidimiz ayrı kabirlerde, ismi tespit edilemeyen 742 şehidimiz ise toplu kabirde yatmaktadır. Slobozia Sehitliği de, 1932 yılında Slobozia Belediyesince yaptırılmış olup, İngiliz, Fransız (Hint, Cezayir, Arap) ve Romen şehitlerine ait mezarların da bulunduğu müşterek bir şehitliktir. Şehitlikte, Birinci Dünya Savaşı esnasında Romanya'da şehit düşen bin 461 şehidimizin yattığı toplu bir mezar, 32 tek mezar ve bir anıt bulunmaktadır.








Etiketler: Genelkurmay  Başkanı  Akar  In  Romanya  Ziyareti    haber

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