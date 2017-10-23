GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, VİZE KRİZİNİN GÖLGESİNDE ABD'YE GİTTİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yaşanan vize krizinin gölgesinde ABD'ye gitti. Böylece vize krizinden sonra askeri alanda ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD'ye gittiği bildirildi.
KONFERANSA KATILACAK
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi.
VİZE KRİZİNDEN SONRA ASKERİ ALANDA İLK ZİYARET
Öte yandan bu ziyaret ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası askeri alanda gerçekleşen ilk yüz yüze temas olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar