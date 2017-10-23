Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yaşanan vize krizinin gölgesinde ABD'ye gitti. Böylece vize krizinden sonra askeri alanda ilk ziyaret gerçekleşmiş oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD'ye gittiği bildirildi.

KONFERANSA KATILACAK

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın, "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği kaydedildi.

VİZE KRİZİNDEN SONRA ASKERİ ALANDA İLK ZİYARET

Öte yandan bu ziyaret ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası askeri alanda gerçekleşen ilk yüz yüze temas olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: haberinburada