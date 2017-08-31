GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, SURİYE SINIRINDA!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut taburunu ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
ORG. AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HUDUT TABURUNU ZİYARET ETTİ
Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Akar, buradan helikopterle Akçakale'ye geçti. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına inen Akar, araçla 20 Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2. Hudut Tabur Komutanlığına gitti.
AKŞAM YEMEĞİNİ ASKERLERLE YEDİ
Akşam yemeğini buradaki askerlerle birlikte yiyen Akar'ı Şanlıurfa'ya gelişinde Vali Abdullah Erin karşıladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar