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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye Sınırında!

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, SURİYE SINIRINDA!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut taburunu ziyaret etti.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye Sınırında!(5/10)1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

ORG. AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HUDUT TABURUNU ZİYARET ETTİ

Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Akar, buradan helikopterle Akçakale'ye geçti. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına inen Akar, araçla 20 Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2. Hudut Tabur Komutanlığına gitti.

AKŞAM YEMEĞİNİ ASKERLERLE YEDİ

Akşam yemeğini buradaki askerlerle birlikte yiyen Akar'ı Şanlıurfa'ya gelişinde Vali Abdullah Erin karşıladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Genelkurmay  Başkanı  Akar  Suriye  Sınırında    haber

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