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Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR SIFIR NOKTASINDA

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Afrin operasyonuna katılan birlikleri denetliyor.

Tarih : 12 Şubat 2018, 00:00
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.



HATAY'A GİTTİLER



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.



İNCELEMELERDE BULUNUYOR



Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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