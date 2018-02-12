Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırına gitti. Afrin operasyonuna katılan birlikleri denetliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

HATAY'A GİTTİLER

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay bölgesinde bulunduğu ifade edildi.

İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Bilgilendirmede Akar'ın, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: haberinburada