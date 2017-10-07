İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

KOMUTA KADEMESİ ÇIKARMA YAPTI

Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor.

HAKAN FİDAN DA BÖLGEDE

Heyetteki bir isim ise özellikle dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilat Müsteşarı Hakan Fidan da, komutanlarla birlikte bölgedeydi. Fidan'ın, bölgeden toplanan istihbari bilgiler konusunda komuta kademesine bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada