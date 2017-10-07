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Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
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GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, OPERASYON ÖNCESİ İDLİB SINIRINDA DENETLEME YAPTI


Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
Tarih : 07 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı(8/10)4

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

KOMUTA KADEMESİ ÇIKARMA YAPTI

Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor.

HAKAN FİDAN DA BÖLGEDE

Heyetteki bir isim ise özellikle dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilat Müsteşarı Hakan Fidan da, komutanlarla birlikte bölgedeydi. Fidan'ın, bölgeden toplanan istihbari bilgiler konusunda komuta kademesine bilgi verdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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