GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, OPERASYON ÖNCESİ İDLİB SINIRINDA DENETLEME YAPTI
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
KOMUTA KADEMESİ ÇIKARMA YAPTI
Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor.
HAKAN FİDAN DA BÖLGEDE
Heyetteki bir isim ise özellikle dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilat Müsteşarı Hakan Fidan da, komutanlarla birlikte bölgedeydi. Fidan'ın, bölgeden toplanan istihbari bilgiler konusunda komuta kademesine bilgi verdiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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