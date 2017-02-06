

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Mardin'e gelen Akar, Valiliği ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Akar, daha sonra Vali Mustafa Yaman ile bir süre basına kapalı görüştü.



Ziyarete 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan da eşlik etti.







kaynak:sabah