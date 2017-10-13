GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, CİLVEGÖZÜ'NDEN SURİYE SINIRINI GEÇEREK İDLİB OPERASYONU YERİNDE İNCELEDİ
Yaklaşık 200 özel kuvvetler birliğinin dün gece saatlerinde zırhlı araç konvoyuyla İdlib'e girmesinin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bugün akşam saatlerinde Suriye sınırına gitti.
CİLVEGÖZÜ'NDEN SINIRI GEÇTİ
Reyhanlı'daki hudut karakollarında incelemelerde bulunan Akar, daha sonra Cilvegözü sınır kapısından geçerek, tampon bölgedeki askerlerle buluştu.
İNTİKALİ YERİNDE İZLEDİ
Akar, Türk askerinin İdlib'e intikalini de yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Akar, seri karar verip uygulayabilme yeteneğinden dolayı "seri paşa" olarak da tanımlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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