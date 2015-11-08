GENELKURMAY AÇIKLADI: 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 11 kişi tespit edildi.
Güvenlik güçleri önce 11 teröristi, ardından da Şırnak ve Silvan'da 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Öte yandan Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD üyesi iki terörist Kilis'te gözaltına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar