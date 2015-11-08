

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 11 kişi tespit edildi.







Güvenlik güçleri önce 11 teröristi, ardından da Şırnak ve Silvan'da 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.







Öte yandan Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD üyesi iki terörist Kilis'te gözaltına alındı.