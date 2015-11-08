O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

GENELKURMAY AÇIKLADI: 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


GENELKURMAY AÇIKLADI: 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 08 Kasım 2015, 14:35
Puan Ver : Genelkurmay Açıkladı: 13 Terörist Öldürüldü(9/10)6


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 11 kişi tespit edildi.



Güvenlik güçleri önce 11 teröristi, ardından da Şırnak ve Silvan'da 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.



Öte yandan Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD üyesi iki terörist Kilis'te gözaltına alındı.








Etiketler: Genelkurmay  Açıkladı  13  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER