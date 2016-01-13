

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 12 Ocak gününe ait bilgiler şöyle:







* Şırnak / Cizre'de devam eden operasyonda; dokuz bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'dir.), iki adet el yapımı patlayıcı imha edilmiş, iki barikat kaldırılmış, bir hendek kapatılmış, bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, üç adet av tüfeği ile 12 adet fişeği ele geçirilmiştir.







* Şırnak / Silopi'de devam eden operasyonda; iki adet roketatar ile 26 adet mühimmatı ve sevk fişeği, bir adet Biksi makinalı tüfek ile 500 adet fişeği, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile 121 adet şarjörü ve 2751 adet fişeği, dokuz adet av tüfeği ile 105 adet fişeği, iki adet tabanca, 31 adet el bombası, dört adet el dürbünü, dört adet gece görüş dürbünü, 13 adet telsiz, dokuz adet sırt çantası ve sekiz adet gaz maskesi ele geçirilmiş, 32 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







* Diyarbakır / Sur'da devam eden operasyonda; yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 94'dür.), beş barikat kaldırılmış, üç adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.







* Diyarbakır / Silvan'da güvenlik güçlerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 10 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile 32 adet şarjörü ve 3.424 adet fişeği, bir adet Kanas keskin nişancı tüfeği ile beş adet şarjörü ve 1.013 adet fişeği, bir adet roketatar mühimmatı ve bir adet silah dürbünü ele geçirilmiş, bir işbirlikçi gözaltına alınmıştır.



