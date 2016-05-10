

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin'de devam eden operasyonda; bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet şarjörü, 175 adet fişeği, altı adet RPG-7 mühimmatı, beş adet sevk fişeği, iki adet telsiz, dört adet gaz maskesi ve sekiz adet filtresi ele geçirildiği belirtildi. Dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilen operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 358 olduğu bildirildi. 11 el yapımı patlayıcı imha edilen operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısının 817 olduğu kaydedildi.







ŞIRNAK'TA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ







Şırnak'ta devam eden operasyonda ise sekiz bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 331 olduğu ifade edildi.







Ayrıca, 19 el yapımı patlayıcı imha edilen operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısının 915 olduğu kaydedildi.