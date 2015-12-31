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GENELKURMAY: 10 VOLEYBOL TOPU BOMBA ELE GEÇİRİLDİ


GENELKURMAY: 10 VOLEYBOL TOPU BOMBA ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 31 Aralık 2015, 11:15
Puan Ver : Genelkurmay: 10 Voleybol Topu Bomba Ele Geçirildi(5/10)4


 Genelkurmay Başkanlığı, Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde devam eden operasyonda el yapımı patlayıcı haline getirilmiş 10 voleybol topunun ele geçirildiğini açıkladı.



15 Aralık'tan bu yana sürdürülen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 251'e ulaştı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 6 Aralık günü zırhlı araca saldırı düzenleyerek 6 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK'lı da yakalandı.



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde devam eden operasyonda 5 terörist daha öldürüldü ve toplam sayı 160'a yükseldi. Operasyonda 93 adet hafif silah fişeği ele geçirilirken, 8 adet el yapımı patlayıcı imha edildi ve 22 barikat kaldırıldı.



Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 1 PKK'lı öldürüldü, 4 PKK'lı ise sağ yakalandı. Silopi'de öldürülen terörist sayısı 21'e çıktı. Operasyonda 1 el bombası, 2 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi ve 15 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.








Etiketler: Genelkurmay  10  Voleybol  Topu  Bomba  Ele  Geçirildi    haber

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