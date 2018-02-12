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Geneleve alınmayınca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

GENELEVE ALINMAYINCA DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Uşak'ta gece saatlerinde gittiği geneleve alınmayan adam dehşet saçtı. Arabasından aldığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden alkollü adam, 1 kişinin ölümüne sebep oldu.

Tarih : 12 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Geneleve Alınmayınca Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı(5/10)1

Uşak'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheliyi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.

İÇERİ ALINMAYINCA DELİYE DÖNDÜ

Uşak'taki geneleve, 9 Şubat Cuma günü saat 22.00 sıralarında, yanındaki 2 arkadaşıyla gelen alkollü kişi, iddiaya göre içeri alınmadı. Bunun üzerine sinirlenen alkollü saldırgan, otomobilden aldığı pompalı av tüfeğini genelevin kapısına doğrultup, rastgele ateş açtı. Olay sırasında, genelevin kapısında görevli M.K., bacağından yaralanırken, saldırgan ise otomobiline binip, yanındaki 2 kişiyle birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından genelevden ayrıldı.

ERTESİ GÜN CESET BULUNDU

Ertesi gün, yine ihbar üzerine genelevin arka kısmına gelen ekipler, 36 yaşındaki Yaşar Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sırtından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Kaplan'ın, 1 gün önce genelevin önündeki olayda sırtından vurulduğu, kaçmak isterken de yere düşüp, yaşamını yitirdiği saptandı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler Ö.Y. (21), F.Y. (21) ve M.Y.'yi (17) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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