

Yangın, sabaha karşı saat 04.40 sıralarında Aydın ASTİM OSB sınırları içerisinde yer alan 2 Nolu Genelevin 31 numaralı odasına meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında geceleri de genelevde yatıp kalkan H.D.V., kocası S.V., aynı genelevde çalışan bayanlardan S.Ç. ve genelevde hizmetli olarak yeni işe başladığı öğrenilen erkek görevli M.K. üst kata çıkıp yattı. Bir süre sonra 2 nolu bölümün 31 numaralı odasından dumanların yükseldiğini gören çevredeki diğer genelev işletmecileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. Bu arada genelev sakinleri yanan odada bulunanları uyandırmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürürken, diğer yandan da dumana maruz kaldıkları için üst katta mahsur kalanları aşağıya indirdi.







kaynak:sözcü