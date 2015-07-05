O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

genelevde kalp krizinden öldü

GENELEVDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Aydın'da, gittiği genelevde kalp krizini geçirdiği belirtilen 73 yaşındaki Mustafa K., ambulansla kaldırıldığı hastanede öldü.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 20:03
Puan Ver : Genelevde Kalp Krizinden Öldü(6/10)4


Olay, Kocagür Mahallesi'ndeki Aydın Genelevi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa K., buradaki kadınlardan biriyle ilişkiye girmek üzere odaya çıktı.



Mustafa K.'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine, birlikte odaya çıktığı kadın, buradaki görevlilere haber verdi. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa K.'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin ilaç

kullanıp kullanmadığının yapılacak otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Genelevde  Kalp  Krizinden  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER