GENELEVDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Aydın'da, gittiği genelevde kalp krizini geçirdiği belirtilen 73 yaşındaki Mustafa K., ambulansla kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, Kocagür Mahallesi'ndeki Aydın Genelevi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa K., buradaki kadınlardan biriyle ilişkiye girmek üzere odaya çıktı.
Mustafa K.'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine, birlikte odaya çıktığı kadın, buradaki görevlilere haber verdi. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa K.'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin ilaç
kullanıp kullanmadığının yapılacak otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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