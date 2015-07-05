

Olay, Kocagür Mahallesi'ndeki Aydın Genelevi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa K., buradaki kadınlardan biriyle ilişkiye girmek üzere odaya çıktı.







Mustafa K.'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine, birlikte odaya çıktığı kadın, buradaki görevlilere haber verdi. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa K.'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen kişinin ilaç



kullanıp kullanmadığının yapılacak otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.