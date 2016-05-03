

Beyoğlu Karaköy'de genelevde bir hayat kadınıyla birlikte olan şahıs, cinsel ilişki esnasında rahatsızlandı. Olay, saat 14:00 sıralarında Karaköy Zürafa Sokağında meydana geldi. Burada faaliyet gösteren geneleve gelen 60 yaşındaki Ahmet S.K., bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girmek istedi. İlişki esnasında rahatsızlanan şahıs bir anda olduğu yere yığıldı kaldı. Yaşlı şahsın rahatsızlandığını gören hayat kadını genelev yetkililerine haber verdi.



Olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri, Ahmet S.K.'nın öldüğünü belirledi. Polis, cumhuriyet savcısı nezaretinde genelevde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebini belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca yaşlı adamın ilişkiye girdiği bir kadın ile genelevde bulunan bazı kadınlar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.