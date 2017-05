Başarılı sporculara hediyeler veren Kılıç, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık dalında yarışan Samsunlu güreşçileri de plaketle onurlandırdı.



Uluslararası müsabakalarda sevindikleri ve üzüldükleri anlar olduğunu dile getiren Kılıç, güreş konusunda ise her zaman içlerinde güven bulunduğunu söyledi. Bunu dile getirdikleri zaman, farklı spor dallarıyla ilgili neden aynı şeylerin söylenmediğinin belirtildiğini kaydeden Kılıç, "Ülkelere ve milletlere özgü şeyler vardır. Güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, ülkemizin ve milletimizin kanında var. Dolayısıyla güreşin ayrı bir önemi var. Güreşi çok farklı noktaya taşımak zorundayız. Bu bizim ecdadımıza olan borcumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir futbol izleyicisi ve zamanında bir futbolcuydu ama her görüştüğümüzde veya her programa gittiğimizde mutlaka ve mutlaka güreşle ilgili görüşmemiz olmuştur." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah