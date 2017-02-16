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gençlerin kavgası ölümle bitti!

GENÇLERİN KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ!

Konya'da iki grup tartıştı, bıçakla yaralanan gençlerden biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Tarih : 16 Şubat 2017, 09:15
Puan Ver : Gençlerin Kavgası Ölümle Bitti!(10/10)11


Konya'da iki grup arasında kız arkadaş konusunda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Kahraman, 3 yıl önce görüştüğü kız arkadaşına sosyal medya hesabından üzerinden mesajlar attı. 17 yaşındaki S.Y. kız arkadaşının rahatsız edildiğini belirterek, sosyal medya hesabındankarşılık vererek Kahraman ile küfürleşti. Kahraman ve S.Y., görüşmek üzere birbirlerine randevu verdi. Ahmet Kahraman, buluşma yerine arkadaşı 19 yaşındaki Eren Tunç ile S.Y. de kardeşi 16 yaşındaki Y.E.Y. ile birlikte geldi.



İki grup arasındaki konuşma kısa sürede küfürleşmeye daha sonra da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E.Y. yanında getirdiği bıçakla Ahmet Kahraman'ı göğsünden, Eren Tunç'u da sağ bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan iki arkadaş, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Tunç'un ise durumunun iyi olduğu belirtildi.



 



 



kaynak:haberler








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