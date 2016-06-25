Yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan herkesin başvurabileceği ücretsiz eğitim programına kabul edilecek 25 genç, bilişim teknolojilerinin önde gelen isimleri tarafından eğitilecek ve eğitim ardından yeni mezun arayan teknoloji şirketlerine yönlendirilecek.



Yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan herkesin başvurabileceği ücretsiz eğitim programına kabul edilecek 25 genç, bilişim teknolojilerinin önde gelen isimleri tarafından eğitilecek ve eğitim ardından yeni mezun arayan teknoloji şirketlerine yönlendirilecek.



Neteks ve Cisco Eğitim İş Ortağı BT Eğitim, gençlerin bilgi teknolojileri sektöründe işe girmelerini kolaylaştırmak ve daha kolay iş bulmalarını sağlamak amacıyla “Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı”başlattı.



BT Eğitim'in İstanbul Mecidiyeköy'deki ofisinde 25-29 Haziran 2016tarihleri arasında ücretsizolarak gerçekleştirilecek eğitim programında, başvuracak gençler arasından seçilecek 25 kişiye, 5 gün boyunca temel “BT altyapı eğitimi”, “Cisco teknolojileri ve mimarileri”, “BT sektöründe satış teknikleri” ve “BT altyapısında güvenlik” konularında sektörün deneyimli isimleri tarafından dersler verilecek.



Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı'na başvurular 20-23 Haziran 2016tarihleri arasında kabul edilecek. Bilgi teknolojileri sektöründe kariyer yapmak isteyen, yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan herkese açık olan eğitim programına katılmak isteyen adayların, gelecekteki kariyer hedeflerini anlatan kısa bir mektup ile birlikte CV'lerini 23 Haziran 2016 Perşembe günü sonuna kadar talent@neteks.com.tr adresine göndermesi gerekiyor.



“Katılımcıları yeni mezun arayan şirketlere yönlendireceğiz”



Eğitim programı ile ilgili bilgi veren BT Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kızıları; şirketler için yeni mezunların, deneyimli çalışanlardan daha büyük bir risk oluşturduğunun altını çizerek, “Hâlihazırda eğitim verdiğimiz profesyonellerden oluşan eşsiz bir çalışan ağına sahibiz. Bizden eğitim alan kişiler zaten donanımlı ve belli noktalara gelmiş, belli aşamaları geçmiş profesyoneller. Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı ile yeni mezunları iş dünyasına hazırlayacak ve talep gelmesi halinde bu kişileri yeni mezun arayışındaki şirketlere yönlendirebileceğiz. Türkiye'deki kamu kurumlarının yüzde 60'tan fazlasının ve Türkiye'nin ilk 500 şirketinin yüzde 70'e yakınının bilgi teknolojileri altyapı kurulumlarını sağlıyor ve eğitimlerini veriyoruz. Dolayısıyla kurum tarafında da çok sağlam bir ağımız var. İnsanların hayatlarında olumlu bir fark yaratacağına inandığımız bu programı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.



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