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Gençlerin derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu

GENÇLERİN DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U21 takımları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. U21 derbisinde gülen taraf, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe oldu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Gençlerin Derbisinde Kazanan Fenerbahçe Oldu(8/10)4

U21 Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı 2-1 Fenerbahçe kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, 17 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti.

GALATASARAY HAFTAYA TRABZON'A GİDECEK

U21 Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor ile karşılaşacak.

Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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