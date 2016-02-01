

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Eroğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek torba yasayla toplumun çeşitli kesimlerine sağlanacak avantajların devlete maliyeti 10 milyar liraya ulaşıyor.







Düzenlemeler arasında işbaşında eğitim gören gençlerin maaşların bir yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması da yer alıyor. Halen bu süre 6 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programı çerçevesinde işe alınan işçilere Fon'dan aylık bin 300 lira ödenecek.







2015 yılı işbaşı eğitim programından 159 bin kişi yararlandı, 2016'da bu rakamın 200 bine çıkacağı tahmin ediliyor. 2015 yılında işbaşı eğitim programına katılanlar için 1 milyar 328 milyon lira maaş ödendi. Sayının 200 bine çıkması durumunda, bir yıllık süreyle ödeme yapılacağı için maliyet 3 milyar 339 milyon lira olacak.