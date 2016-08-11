

Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmak yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da oldukça önemli. Bunun yanında eğlence, iyi vakit geçirme amaçlı spor yapan geniş bir toplum kesimi bulunmaktadır. Daha küçük bir grup ise sporu profesyonel bir iş olarak yürütmektedir.







Her ne amaçla olursa olsun spora başlama yaşı genellikle çocukluk veya gençlik döneminde olmaktadır. Genç bir sporcunun, özellikle en sağlıklı göründüğü spor aktivitesi sırasında ani ölümü son derece dehşet vericidir. Bu nedenle, örnek olaylar toplumun dikkatini çok fazla çekmekte, medyada geniş yer almakta, bu tip olayların tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiği tartışılmaktadır.







GENÇ SPORCULARDA ANİ KARDİYAK (KALP İLE İLGİLİ) ÖLÜM







Çocuklarda ve gençlerde gerek okuldaki spor faaliyetleri sırasında, gerekse amatör veya profesyonel spor müsabakaları sırasında görülen ani kardiyak ölüm (AKÖ) önemli toplum sağlığı sorunudur. Genç sporcularda travmaya bağlı olmayan ölüm nedenleri arasında en ön sırada yer alır. Sporcularda AKÖ çok çeşitli kalp-damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıksa bile daha çok doğuştan veya edinsel malformasyonlar ile ilgilidir.