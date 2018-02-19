Şampiyonlar Liginde Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam'ı Devirdi
Fitch, Ekonomik Krizdeki Yunanistan'ın Kredi Notunu Yükseltti
Dzeko'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü
Korkunç Kazadan Yürek Burkan Detay! Ölüm Bile Ayıramadı
Ümit Özat'tan İdam Çağrısı: Bunları Taksim'de Sallandıracaksın!
Fenerbahçeli Giuliano İddialı Konuştu: Ben Seçileceğim
Rus Bürokrattan Afrin İçin Kritik Öneri: Arabuluculuk Yapabiliriz
Tahran'da Tarikatçılar Sokaklara Döküldü: 3 Polis Öldü
Ünlü Uzmandan Gençlere Afrin Uyarısı: Sosyal Medyaya Dikkat!
Trafik Magandası, Sürücüsüz Giden Aracın Üzerine Çıktı!
Milli Futbolcu Yunus Mallı'nın Hocası İstifa Etti
Suriye Krizine Ab Müdahil Oldu: Harekete Geçmeliyiz
Almanya'da Pazartesi Protestosu! Taraftar Tepkili
Kamyonet Kaldırıma Daldı, Kamera Anbean Kaydetti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Drogba'nın Oğlu Fransız Ekibine Transfer Oldu
Vasiyeti Açıklandı! Profesör, Bedenini Öğrencilerine Bağışladı
İzmirlilerden Yunanistan Vizesine Rekor Başvuru!
Şenol Güneş'ten Olay Sözler: Kendimizi Favori Olarak Görmüyoruz
Gençlerbirliği'nden Göztepe'ye Farklı Tarife!
Elbisede Bulunan Leke Katili Ortaya Çıkardı

Gençlerbirliği'nden Göztepe'ye farklı tarife!

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GÖZTEPE'YE FARKLI TARİFE!

Spor Toto Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Tarih : 19 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Gençlerbirliği'nden Göztepe'ye Farklı Tarife!(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği ve Göztepe karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Gençlerbirliği 3-0'lık skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan başkent ekibi henüz 3. dakikada Jailton'un attığı golle Göztepe karşısında öne geçti. Adama Traore'nin 29. Dakikada yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Göztepe 10 kişi kaldı. Dakika 67'yi gösterdiğinde Jailton tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Dakika 87'yi gösterdiğinde Gençlerbirliği golcüsü Elvis Manu sahneye çıktı ve sol taraftan geldi, şutunu ağlara gönderdi ve Gençlerbiliği'ni 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Bu skorla Gençlerbirliği Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı ve puanını 25'e çıkararak düşme potasından uzaklaşırken, Göztepe ise 33 puanla Trabzonspor'un ardından 8 sırada yer aldı.

Gençlerbirliği Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Göztepe ise Süper Lig'in 23. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençlerbirliği  Nden  Göztepe  Ye  Farklı  Tarife    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER