Spor Toto Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği ve Göztepe karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Gençlerbirliği 3-0'lık skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan başkent ekibi henüz 3. dakikada Jailton'un attığı golle Göztepe karşısında öne geçti. Adama Traore'nin 29. Dakikada yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Göztepe 10 kişi kaldı. Dakika 67'yi gösterdiğinde Jailton tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Dakika 87'yi gösterdiğinde Gençlerbirliği golcüsü Elvis Manu sahneye çıktı ve sol taraftan geldi, şutunu ağlara gönderdi ve Gençlerbiliği'ni 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Bu skorla Gençlerbirliği Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı ve puanını 25'e çıkararak düşme potasından uzaklaşırken, Göztepe ise 33 puanla Trabzonspor'un ardından 8 sırada yer aldı.

Gençlerbirliği Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir ile Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Göztepe ise Süper Lig'in 23. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada