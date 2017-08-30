GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEKNİK DİREKTÖR ÜMİT ÖZAT İLE YOLLAR AYRILDI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Böylece Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşmiş oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
LİGDE SON SIRADALAR
Gençlerbirliği geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Ligin ilk haftasında evinde Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, ikinci haftada Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Torku Stadı'ndan 3-0'lık mağlubiyetle dönen Başkent ekibi, üçüncü haftada Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçı 9 kişi tamamlayabilen Gençlerbirliği, güçlü rakibine 2-1 yenildi. Başkent ekibi an itibariyle ligde son sırada yer alıyor.
İKİNCİ SEZONUNDA GÖNDERİLDİ
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği başında 31 maça çıkan Ümit Özat, bu maçlarda 14 kez galibiyet yaşarken, 6 maçtan sahadan bir puanla ayrıldı ve 11 maçta da mağlup oldu.
Kaynak: haberinburada
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