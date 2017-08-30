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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEKNİK DİREKTÖR ÜMİT ÖZAT İLE YOLLAR AYRILDI


Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat ile Yollar Ayrıldı
Tarih : 30 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat İle Yollar Ayrıldı(8/10)4

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Böylece Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşmiş oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

LİGDE SON SIRADALAR

Gençlerbirliği geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Ligin ilk haftasında evinde Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, ikinci haftada Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Torku Stadı'ndan 3-0'lık mağlubiyetle dönen Başkent ekibi, üçüncü haftada Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçı 9 kişi tamamlayabilen Gençlerbirliği, güçlü rakibine 2-1 yenildi. Başkent ekibi an itibariyle ligde son sırada yer alıyor.

İKİNCİ SEZONUNDA GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği başında 31 maça çıkan Ümit Özat, bu maçlarda 14 kez galibiyet yaşarken, 6 maçtan sahadan bir puanla ayrıldı ve 11 maçta da mağlup oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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