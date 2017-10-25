GENÇLERBİRLİĞİ'NDE RANTİE, MESUT BAKKAL'LA ÇALIŞMAM DEYİP İDMANA ÇIKMADI
Gençlerbirliği'nde forma giyen Rantie, Mesut Bakkal'la çalışmak istemediğini ifade ederek idmana çıkmadı.
Gençlerbirliği'nde bugün sabah saatlerinde yapılan idmanda şoke eden bir olay yaşandı. Başkent ekibinin etkili oyuncularından Rantie, teknik direktör Mesut Bakkal'la çalışmak istemediğini ifade ederek idmana çıkmadı.
KADRO DIŞI KALDI
Futbol Arena'nın haberine göre; Başkent ekibinin 27 yaşındaki futbolcusu Tokelo Rantie, yaşanan bu olayın ardından kadro dışı bırakıldı. Son dönemde sakatlığı olduğu belirtilen futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.
1,8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Rantie, Gençlerbirliği'ne geçtiğimiz sezon başında Bournemouth'tan 1 milyon 800 bin euroya transfer edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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