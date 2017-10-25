Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Gençlerbirliği'nde Rantie, Mesut Bakkal'la Çalışmam Deyip İdmana Çıkmadı

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE RANTİE, MESUT BAKKAL'LA ÇALIŞMAM DEYİP İDMANA ÇIKMADI

Gençlerbirliği'nde forma giyen Rantie, Mesut Bakkal'la çalışmak istemediğini ifade ederek idmana çıkmadı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Gençlerbirliği'nde Rantie, Mesut Bakkal'la Çalışmam Deyip İdmana Çıkmadı(7/10)3

Gençlerbirliği'nde bugün sabah saatlerinde yapılan idmanda şoke eden bir olay yaşandı. Başkent ekibinin etkili oyuncularından Rantie, teknik direktör Mesut Bakkal'la çalışmak istemediğini ifade ederek idmana çıkmadı.

KADRO DIŞI KALDI

Futbol Arena'nın haberine göre; Başkent ekibinin 27 yaşındaki futbolcusu Tokelo Rantie, yaşanan bu olayın ardından kadro dışı bırakıldı. Son dönemde sakatlığı olduğu belirtilen futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

1,8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Rantie, Gençlerbirliği'ne geçtiğimiz sezon başında Bournemouth'tan 1 milyon 800 bin euroya transfer edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gençlerbirliği  Nde  Rantie  Mesut  Bakkal  La  Çalışmam  Deyip  İdmana  Çıkmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER