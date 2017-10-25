Gençlerbirliği'nde bugün sabah saatlerinde yapılan idmanda şoke eden bir olay yaşandı. Başkent ekibinin etkili oyuncularından Rantie, teknik direktör Mesut Bakkal'la çalışmak istemediğini ifade ederek idmana çıkmadı.

KADRO DIŞI KALDI

Futbol Arena'nın haberine göre; Başkent ekibinin 27 yaşındaki futbolcusu Tokelo Rantie, yaşanan bu olayın ardından kadro dışı bırakıldı. Son dönemde sakatlığı olduğu belirtilen futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

1,8 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Rantie, Gençlerbirliği'ne geçtiğimiz sezon başında Bournemouth'tan 1 milyon 800 bin euroya transfer edilmişti.

Kaynak: haberinburada