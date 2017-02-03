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gençlerbirliği'nde kongre tarihi belli oldu

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, kulübün olağanüstü genel kurulunun 18 Şubat Cumartesi günü yapılacağını söyledi

Tarih : 03 Şubat 2017, 16:48
Puan Ver : Gençlerbirliği'nde Kongre Tarihi Belli Oldu(6/10)3


Ali Rıza Koç, cumhuriyet ile yaşıt başkent ekibinin, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından olağanüstü kongreye gittiğini hatırlatarak, "Olağanüstü genel kurulumuz 18 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ilkelerinden şaşmadan, Türk sporuna örnek bir yönetim duruşu sergileyen kulübümüz bundan sonra da örnek olmaya devam edecektir." dedi.



İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği camiası ve Türk sporuna bıraktığı mirasa çok iyi bakacaklarını, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunun duayen başkanın prensiplerinden şaşmadan yoluna devam edeceğini belirten Koç, "Yönetim kurulumuz Gençlerbirliği'ni en iyiye ulaştırmak için dün ve bugün olduğu gibi yarın da elinden geleni yapacak." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 25 Şubat Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın yapılacak.



 



kaynak:ahaber








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