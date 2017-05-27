GENÇLERBİRLİĞİ'NDE, BURSASPOR MAÇI ÖNCESİ 5 EKSİK
Başkent ekibinde kart cezalısı Khalili, sakatlığı nedeniyle izin verilen Hopf ve tedavilerine devam edilen Serdar Gürler ile Aydın Karabulut, Bursaspor’a karşı forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından hız çalışması yaptı.
Başkent ekibinde kart cezalısı Abdul Rahman Khalili, sakatlığı nedeniyle izin verilen kaleci Johannes Hopf ve tedavilerine devam edilen Serdar Gürler ile Aydın Karabulut, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Dün yapılan idmanda sakatlanan ve MR'ı çekilen Tokelo Anthony Rantie'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.
Gençlerbirliği ile Bursaspor arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
kaynak:sabah
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