Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT ÖZAT: FATİH HOCAYLA BENZİYORUZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği ile aralarındaki bağı Fatih Terim-Galatasaray ilişkisine benzetti.

Tarih : 04 Ocak 2018, 07:10
Puan Ver : Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz(8/10)4

Gençlerbirliği'nin başında sezona başlayan ve görevine son verildikten sonra sezon içerisinde ikinci kez göreve getirilen Ümit Özat, beIN Sports'a ilginç açıklamalar yaptı.

" FATİH HOCAYLA YAŞADIKLARIMIZI BAZEN BENZETİYORUM"

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları;

" Fatih hocayla yaşadıklarımızı bazen benzetiyorum. Gel diyorlar geliyoruz, git diyorlar gidiyoruz. Gönderdiklerinde gittik. İkinci kez çağırdık yine geldik.

"GÖNDERİLMEM HATAYDI"

Latife bir yana, bu sezon kulüpte yaşadığımız en büyük sorun benim gönderilmemdi. Oturmuş, şablonu olan bir takımdı. Dış kuvvetlere mi, dış güçlere mi, çeşitli dedikodulara göğüs geremeyerek bir şey oldu. Başkan da hata olduğunu ifade etti. Süper Lig'de 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 14 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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