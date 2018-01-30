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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Bu İşin Daha Rövanşı Var

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT ÖZAT: BU İŞİN DAHA RÖVANŞI VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından, "Bu işin daha rövanşı var" dedi.

Tarih : 30 Ocak 2018, 23:40
Puan Ver : Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Bu İşin Daha Rövanşı Var(10/10)6

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından çok iddialı sözlere imza attı.

Rövanş maçı için iddialı konuşan Özat, "Oyunu canlı izlediğiniz zaman, oyunun asıl skoru bu değil. Oyuncuları tebrik ettim. Bu işin bir de rövanşı var. Bu iş bitmiş değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir gün izinleri var. İzinleri iyi değerlendirecekler, sonra hazırlanmaya başlayacağız" sözlerini kullandı.

"AKILLARI FENERBAHÇE'DE"

Sert açıklamalarda bulunan Ümit Özat, "Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, akılları Fenerbahçe'de. Bu işin Ankara'sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni transferler yapılacağını kaydeden Ümit Özat, "Sessegnon, takıma hemen alıştı ve iyi oynuyor. Yarın transferin son günü. Kalecimize bir şey olsa yedeği yok. Defansımızın yedeği yok. Yarına kadar bir iki takviye yaparız diye düşünüyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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