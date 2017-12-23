GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜMİT ÖZAT, 20. DAKİKADA OYUNCUSUNU OYUNDAN ALDI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sarı kart gören oyuncusu Ahmet Oğuz'u 20. dakikada oyundan aldı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bursaspor maçının 20. dakikasında sürpriz bir değişikliğe imza attı.
Bursaspor'un sürekli sol kanattan yüklenmesi ve sağ bekte forma giyen Ahmet Oğuz'un sarı kart görmesi sonrasında genç oyuncuyu kenara alan Ümit Özat, sahaya ise Murat Duruer'i dahil etti.
Ahmet Oğuz oyundan çıkarken karara tepki gösterirken Ümit Özat, oyuncusunun atılmaması adına böyle bir karar vermiş oldu.
Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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