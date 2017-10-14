Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçıyla ilgili, "Topla oynama oranımız yüzde 36. Beşiktaş gibi oynamaya çalışsam, Beşiktaş zaten bizi yenerdi." dedi.

Beşiktaş maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direkötürü Mesut Bakkal, "Oyuncularıma 'yetersiz' dediler. 24 yaş ortalaması takımla coşkuyla devam etmemiz gerekiyor. Sahada mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Giren, çıkan, oynamaya çalışan ve verdiğim taktiği tam anlamıyla uygulamaya çalışan bir takım vardı sahada." diye konuştu.

Maçtan 2 saat önce futbolcularla toplantıya girdiklerini anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"OYUNCULARIM MÜCADELE İSTEĞİNİ GÖSTERDİ"

"O kadar mutluyum ki. Maçı birebir ekranda oynadık. Artık Türk oyuncusu taktiğe bağlı oynamayı biliyor. Saat 18.00'de oynadığımız taktiği gerçekleştirdik. Net yaptık. 118 kilometre mesafe koşan bir takım oluştu. Tek düşüncemiz bu oyun disiplininde takımı tutmak. Disiplinli oynamaya çalışan, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenen takımın yetersiz olmadığını gördük. Oyuncularım mücadele isteğini gösterdiler."

"BEŞİKTAŞ GİBİ OYNAMAYA ÇALIŞSAM ZATEN BİZİ YENERLERDİ"

Maçta Beşiktaş'ın kendilerinden üstün olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik direktör, "Topla oynama oranımız yüzde 36. Beşiktaş gibi oynamaya çalışsam, Beşiktaş zaten bizi yenerdi. Önce durduk, belki de 3-4 olacaktı. Kulübün geldiği noktada bu galibiyete ihtiyaç vardı. Devam edeceğiz. Çünkü daha bir şey yapmadık. Benim tek amacım üst tarafı yakalamak. Vatan, millet, Sakarya bitti. Sert oyun oynamıyorduk, şimdi oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"VEDAT MURİC GÖNÜL ADAMI"

Mesut Bakkal, Vedat Muric ile ilgili bir soruya da "Vedat Muric'in 2 maçını izledim. İnanılmaz gönül adamı. İyi oynar, kötü oynar, tüm topları tutuyor. Bunları çoğaltmamız lazım." yanıtı verdi.

"İLK YARI BİTENE KADAR 16 PUAN TOPLAMAMIZ LAZIM"

İlk yarıda toplamayı düşündüğü puanı da açıklayan Bakkal, "İlk yarı bitene kadar 16 puanı geçmeyi planlıyorum. Bu galibiyetten sonra belki alır, gideriz. Alabildiğimiz kadar alacağız. Beşiktaş'ı yensem iyi hocayım, Akhisarspor'a yenilsem kötü hocayım. Türkiye'de başarının kriteri nedir çözemedim. Bugünkü oyunun devam etmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş galibiyetini bugün doğum günü olan kızına hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada