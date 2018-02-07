GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI, ŞENOL GÜNEŞ'İ AYAKKABILARIYLA PROTESTO ETTİ
Gençlerbirliği taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ayakkabılarını göstererek protesto etti.
Gençlerbirliği taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanan Beşiktaş maçında ayakkabı polemiğine katıldı.
Kırmızı-siyahlı bazı taraftarlar ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti.
İki takım arasında hafta içinde "Onlara ayakkabı verdik" tartışması yaşanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar