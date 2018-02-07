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Gençlerbirliği Taraftarı, Şenol Güneş'i Ayakkabılarıyla Protesto Etti
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Gençlerbirliği Taraftarı, Şenol Güneş'i Ayakkabılarıyla Protesto Etti

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI, ŞENOL GÜNEŞ'İ AYAKKABILARIYLA PROTESTO ETTİ

Gençlerbirliği taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ayakkabılarını göstererek protesto etti.

Tarih : 07 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Gençlerbirliği Taraftarı, Şenol Güneş'i Ayakkabılarıyla Protesto Etti(9/10)5

Gençlerbirliği taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında oynanan Beşiktaş maçında ayakkabı polemiğine katıldı.

Kırmızı-siyahlı bazı taraftarlar ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti.

İki takım arasında hafta içinde "Onlara ayakkabı verdik" tartışması yaşanmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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