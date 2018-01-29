Geçtiğimiz yıl 22 Ocak'ta hayatını kaybeden İlhan Cavcav'ın cenaze töreni tam bir futbol adamına yakışır şekilde kulübün Beştepe'deki tesislerinde düzenlenmişti. Kulübün altyapı futbolcularının yetiştiği sahada düzenlenen törene futbol camiasının önemli isimleri yanında taraftarlar ve altyapıda ter döken futbolcular katılmıştı. İlhan Cavcav'ın vefatını izleyen haftada Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşılaşan Gençlerbirliği maça siyah formayla çıkmıştı.

FUTBOLCULAR MAÇA PANKARTLA ÇIKMIŞTI

Stadyumda oturduğu koltuğa konulan fotoğrafı çiçeklerle süslenmişti. Stadyumun içinde ve dışında Cavcav'ın fotoğraflarıyla çeşitli sloganların bulunduğu büyük posterler asılmıştı. Yine maçtan önce skorboarddan İlhan Cavcav'la ilgili bir sunum Fikret Kızılok'un meşhur şarkısı "Bu kalp seni unutur mu?" eşliğinde gösterilmiş ve futbolcular sahaya üzerinde "Vefalı Gençler Cavcav'ı Unutmaz" yazılı pankartla çıkmıştı.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPILMADI

Efsane Başkan İlhan Cavcav'ın birinci ölüm yıldönümüde mezarlıkta yapılan sade bir törenle yetinen Gençlerbirliği Yönetimi bu haftasonu Atiker Konyaspor maçında da herhangi bir anma faaliyetinde bulunmadı. Ne tribünlerde ne skorboardda İlhan Cavcav ile ilgili bir paylaşım yapılmadı. Kulüp başkanı ve İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav da dahil olmak üzere maç öncesi ve sonrası yapılan röportajlarda duayen başkan İlhan Cavcav'ın hiç kimse tarafından anılmaması da dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada