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Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi

GENÇLERBİRLİĞİ, HAZIRLIK MAÇINDA DEMİR GRUP SİVASSPOR'U 4-1 YENDİ

Ligin ikinci yarısına hazırlanan Gençlerbirliği, hazırlık maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Tarih : 10 Ocak 2018, 20:20
Puan Ver : Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi(8/10)4

Gençlerbirliği, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Gençlerbirliği'nin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı Ahmet İlhan Özek'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

VEDAT SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarının ilk dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ahmet Oğuz, skoru 3-0 yaptı. Demir Grup Sivasspor, Thievy Bifouma'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Vedat Muric ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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