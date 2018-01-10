GENÇLERBİRLİĞİ, HAZIRLIK MAÇINDA DEMİR GRUP SİVASSPOR'U 4-1 YENDİ
Ligin ikinci yarısına hazırlanan Gençlerbirliği, hazırlık maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Gençlerbirliği'nin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçta kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı Ahmet İlhan Özek'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
VEDAT SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarının ilk dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Ahmet Oğuz, skoru 3-0 yaptı. Demir Grup Sivasspor, Thievy Bifouma'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Vedat Muric ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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