GENÇLERBİRLİĞİ, BURSASPOR'UN YILDIZINI KADROSUNA KATTI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz'ı transfer etti.
Bursaspor forması giyen Deniz Yılmaz, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile anlaştı.
DENİZ YILMAZ İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ara transfer dönemine eski futbolcusu Aydın Karabulut'u kadrosuna katarak başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Bursaspor'da forma giyen forvet Deniz Yılmaz'ı da renklerine bağladı.
Başkent kulübü, Deniz Yılmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
GUELOR KANGA'DAN YANIT BEKLENİYOR
Öte yandan, "10 numara" mevkisi için arayışlarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Guelor Kanga'yı gündemine aldı. 1990 Gabon doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşen Gençlerbirliği, transfer için sunduğu şartlara yanıt bekliyor.
Kaynak: haberinburada
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